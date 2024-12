Officiellt: Hammarby värvar Felix Jakobsson

Davor Blazevic har lämnat för IF Brommapojkarna.

Nu har Hammarby gjort klart med en ny målvakt.

Felix Jakobsson ansluter från Sandvikens IF.

Tidigare under denna måndagsmorgon stod det klart att Davor Blazevic lämnar Hammarby IF för att återvända till IF Brommapojkarna.

Nu bara lite drygt en timme senare så har en ersättare presenterats. Bajen har nämligen gjort klart med vinterns första värvning, Felix Jakobsson ansluter som Bosman från Sandvikens IF.

– Det känns som jag kommer till en väldigt bra plats där jag får fortsätta utvecklas och spela med bra lagkamrater som håller hög kvalitet. Warner är en fantastisk målvakt som det känns väldigt inspirerande att få spela tillsammans med. Jag tror jag kommer lära mig otroligt mycket av honom, och jag kommer jobba stenhårt och bli bättre varje dag så får vi se hur långt det räcker. Jag ser mycket fram emot att spela här och känner mig stolt över att komma till Hammarby, säger Felix Jakobsson via klubbens hemsida.

Den 24-årige burväktaren har skrivit på ett fyraårsavtal med Stockholmsklubben.