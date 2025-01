Officiellt: HBK värvar målvakt – Nilsson återvänder

Zackarias Nilsson återvänder till Halmstads BK.

Burväktaren har presenterats av HBK denna lördag.

– Jag är väldigt glad och tacksam att få denna chansen, säger han via klubbens hemsida.

Zackarias Nilsson fick sin fotbollsfostran i Halmstads BK och nu står det klart att den unge burväktaren återvänder till Hallandsklubben.

Han ansluter från från division 2-klubben BK Astrio.

– Det känns jättebra. Känslan är ju att det är här i HBK:s akademi som jag på riktigt började min karriär. Så jag är väldigt glad och tacksam att få denna chansen, säger han via klubbens hemsida.

HBK ämnar samtidigt att skriva ett föreningsutvecklande samarbetsavtal med BK Astrio, något som skulle göra det möjligt för exempelvis Nilsson att representera båda klubbarna.

”Zacke kommer att tillhöra Halmstads BK och träna ett antal pass per vecka med Klubben. Nytt för 2025 blir att HBK och BK Astrio ämnar skriva ett, så kallat, föreningsutvecklande samarbetsavtal vilket innebär att Nilsson kommer kunna fortsätta träna och spela matcher även med BK Astrio. Avtalet innebär att spelare som ingår i samarbetet kan representera båda klubbarna i matchspel under säsongen”, skriver klubben via sin hemsida.

Välkommen tillbaka till HBK, 𝐙𝐚𝐜𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐍𝐢𝐥𝐬𝐬𝐨𝐧 ✍🏼💙



