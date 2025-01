Officiellt: Kalmar FF värvar Awaka Djoro

Kalmar FF förstärker truppen inför den kommande säsongen.

Smålandsklubben meddelar nu att man gjort klart med Awaka Djoro.

– Vi har gjort en överenskommelse där vi lånar spelaren fritt under ett år efter en överenskommelse med hans akademi ASEC Mimosas, säger Peter Swärdh via klubbens hemsida.

Kalmar FF spelar som bekant i superettan nästa år efter att ha åkt ur allsvenskan den gångna säsongen.

Nu står det klart att Smålandsklubben spetsar truppen inför den kommande säsongen, Awaka Djoro ansluter på ett årslångt lån från ASEC Mimosas.

– Awaka Djoro är en spelare som vi såg första gången under 2022 och som vi har följt sedan dess. Ambitionen var att göra klart med honom redan inför 2024. Men eftersom han behövde genomgå en knäoperation med efterföljande rehab har vi avvaktat tills nu. Vi har gjort en överenskommelse där vi lånar spelaren fritt under ett år efter en överenskommelse med hans akademi ASEC Mimosas, säger Peter Swärdh via klubbens hemsida.

Mittfältaren är väldigt glad över övergången till KFF.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Kalmar FF. Mitt första intryck av föreningen har varit positivt och jag känner mig varmt välkommen. Den familjära atmosfären inom föreningen har gjort ett starkt intryck på mig. Jag hoppas att jag kan bidra till att ta tillbaka laget till Allsvenskan och ser fram emot att åstadkomma bra saker tillsammans med laget och supportrarna.