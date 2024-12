Officiellt: Klara Andrup lämnar IF Brommapojkarna

Klara Andrup har gjort sitt i IF Brommapojkarna.

Det står klart denna fredag.

– Jag vill tacka BP för de fyra senaste åren, säger hon via klubbens hemsida.

Klara Andrup kom till IF Brommapojkarna för fyra år sedan, men nu står det klart att Stockholmsklubbens meste målskytt i damallsvenskan tackar för sig.

– Jag vill tacka BP för de fyra senaste åren. Det har varit många med- och motgångar, och jag är så tacksam för de lagkamrater jag haft under denna period, och den styrkan vi haft tillsammans som ett lag. Jag vill även säga tack till alla ledare och tränare som varit med under dessa år. På återseende, säger Klara Andrup via klubbens hemsida.

I år noterades hon för totalt sex mål på 26 matcher.

Tack, Klara 🤝



Vår meste målskytt i OBOS Damallsvenskan går vidare i karriären. Klara Andrup lämnar BP efter att avtalet går ut. Med 109 spelade tävlingsmatcher och ett stabilt målsnitt är hon en av frontfigurerna när vi etablerat oss som allsvenskt lag.



📸 Fredrik Backman pic.twitter.com/30iW7FmmWl — BP (@bpfotboll) December 6, 2024