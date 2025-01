Officiellt: Leon Hien klar för Degerfors

Leon Hien vänder hem till Sverige.

Mittbacken är klar för Degerfors IF.

Leon Hien lämnade Hammarby och HTFF för norska Odd.

Nu står det klart att mittbacken flyttar hem till Sverige, mittbacken är klar för Degerfors.

– Leon är en spelare som vi följt under en längre tid och det är en explosiv spelare med fysiska attribut som vi ser hög potential i. Leon skolades om från anfallare till back i sen ålder, vilket vi också kan se i det offensiva spelet. Ett fint tillskott till oss i Degerfors och vi är glada att ha Leon hos oss, säger klubbens assisterande sportchef Sean Sabetkar.

✍️ Degerfors IF värvar den 23-årige mittbacken Leon Hien från Odds BK. Föreningen och Leon är överens om ett kontrakt som sträcker sig över 2027. #degerforsif — Degerfors IF (@dif_degerfors) January 10, 2025