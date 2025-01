Officiellt: Liam Andersson klar för Örgryte IS

Örgryte IS förstärker truppen.

Denna afton presenteras Liam Andersson.

– Liam är en spelare vi följt under 2024 och som haft en fin utveckling, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Örgryte IS förstärker truppen med Liam Andersson.

Sonen till Kennet Andersson har skrivit på ett tvåårskontrakt med superettan-klubben.

– Liam är en spelare vi följt under 2024 och som haft en fin utveckling. Han besitter fotbollsegenskaper i anfallsrollen som passar väldigt bra in i hur vi vill spela och i förhållande till våra offensiva spelare med en mentalitet som är det vi vill ha. Det ska bli spännande att se hans utveckling i vår miljö, säger sportchef Pontus Farnerud.

👋 VÄLKOMMEN LIAM!



Anfallaren Liam Andersson har skrivit på ett tvåårskontrakt med Sällskapet.



Läs mer ▶️ https://t.co/Mm1vsgh0S3



📸 Oliver Pettersson pic.twitter.com/XpHxVOYGcM — ÖIS Fotboll (@OrgryteFotboll) January 23, 2025