Officiellt: Liverpool lånar ut Fabian Mrozek igen

Fabian Mrozek spenderade hösten på lån hos IF Brommapojkarna.

Nu lånas målvakten ut igen av Liverpool.

Denna gång till Forest Green Rovers.

IF Brommapojkarna lånade in Fabian Mrozek från Liverpool under hösten och totalt blev det fem allsvenska framträdanden för burväktaren.

Nu står det klart att den engelska storklubben lånar ut målvakten igen.

Denna gång blir det en flytt inom England, Mrozek kommer att spendera resten av säsongen hos Forest Green Rovers.