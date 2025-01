Officiellt: Onni Valakari flyttar till San Diego

Onni Valakaris lånekontrakt med AIK har löpt ut.

Nu står det klart att han inte kommer att fortsätta i den svartgula Stockholms-klubben.

Istället lånas han ut från Pafos till San Diego FC över 2025.

Efter mycket om och men står det nu klart. Onni Valakari blir inte kvar i AIK trots Thomas Berntsens förhoppningar.



I Valakaris lånekontrakt fanns en köpoption som, enligt uppgifter, låg på omkring tio miljoner kronor. När FotbollDirekt pratade med Thomas Berntsen i slutet av november var det även den ekonomiska biten som var problemet.



– Det är eventuellt det som sätter stopp. Som sagt, AIK är intresserade, Onni är intresserad och vi är eniga med Pafos – vi har en option där. Det är ekonomin som eventuellt är ett hinder, men det har ingenting med en orimlighet från Onnis sida att göra, sade sportchefen till FD då.



Istället för Sverige och AIK flyttar nu Onni Valakari till USA, MLS och klubben San Diego FC – på ett årslångt lån från Pafos FC. Där finns även en option att förlänga kontraktet över 2026.



– Valakari är en offensiv mittfältare av hög nivå som tillför en spännande profil till vår trupp. Hans eleganta spelstil och förmåga att bidra i sista tredjedelen kommer att stärka vår offensiv, säger San Diegos sportchef, Tyler Heaps, i ett uttalande.

San Diego FC has acquired midfielder Onni Valakari on loan from Cypriot side Pafos FC through the 2025 MLS season.