Officiellt: Paulos Abraham klar för Hammarby

Det har varit på gång ett längre tag.

Nu har Paulos Abraham presenterats av Hammarby.

– Vi är såklart oerhört nöjda med att hitta en överenskommelse med Paulos, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Paulos Abraham har uppgetts vara klar för Hammarby under en längre tid.

Nu denna torsdagsmorgon så har han presenterats av Stockholmsklubben.



– Vi är såklart oerhört nöjda med att hitta en överenskommelse med Paulos. Paulos är en spelare som passar in perfekt i den profil vi sökt. Fortfarande ung, väldigt hungrig och utvecklingsbar men har ändå en gedigen erfarenhet av allsvenskt spel. Hans egenskaper passar in perfekt i den fotboll vi vill spela. Han har både fart, teknik och en bra beslutsfattning samtidigt som han jobbar väldigt hårt. Paulos vilja att komma till Hammarby tillsammans med våra ambitioner som klubb gör att vi tillsammans är övertygade om att detta kommer bli väldigt bra, säger sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens hemsida.

Yttern köps loss från Groningen och han har skrivit på ett fyraårskontrakt med Hammarby.

– Jag är här för att jag tror jag kan få ut mycket av mitt spel i Hammarby och hjälpa laget. Det är ett lag som spelar otroligt fin fotboll och det är något jag vill vara en del av. För mig är det inga konstigheter att välja Hammarby, säger Paulos Abraham.