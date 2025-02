Officiellt: Van Persie tar över Feyenoord

Robin van Persie har gjort klart med en ny klubb.

Den 41-årige huvudtränaren lämnar sitt uppdrag i Heerenveen för att ta över Feyenoord.

– Alla vet hur speciellt mitt band är med Feyenoord, säger van Persie i ett uttalande.

Den tidigare storspelaren Robin van Persie har basat över nederländska Heerenveen i ett drygt halvår.



Under söndagen står det klart att resan i den blåvita klubben är slut.



Istället kommer 41-åringen att ta över konkurrenten Feyenoord, också i Eredevisie, vilket klubben kommunicerar via sina officiella kanaler.



– Vi är glada över att vi med Robin van Persie kan utse en sann klubbikon till ny tränare för Feyenoord. Robin känner klubben otroligt väl och vet precis vad som krävs för att nå resultat, säger Feyenoord-toppen Dennis te Kloese till klubben.



I Feyenoord har van Persie skrivit ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.



– Alla vet hur speciellt mitt band är med Feyenoord. Jag ser enormt mycket fram emot att arbeta med spelagruppen, säger Feyenoords nya tränare.



I Heerenveen är tongångarna mindre positiva, sett till van Persies flytt.



– Robin lät oss veta att han inte ville missa den här unika möjligheten i Feyenoord. Även om vi förstår hans ambition är tajmingen mitt under säsongen väldigt obekväm för oss. Vi startade ett äventyr tillsammans och hade gärna velat avsluta den pågående säsongen. Trots hans korta period hos oss önskar vi Robin all framgång i Rotterdam, säger Heerenveen-basen Ferry de Haan i ett uttalande.



Feyenoord befinner sig på en tredjeplats i Eredivisie medan Heerenveen är nia i serien. Tidigare i veckan gick Feyenoord vidare till åttondelsfinal i Champions League efter att ha besegrat AC Milan.