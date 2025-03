Saarenpää om HIF-ryktade Akimey: “Känner till spelaren i fråga”

Helsingborgs IF är ute efter en ersättare till Elfsborgsflyktade Taylor Silverholt.

Sportbladet uppger att spelaren i fråga heter Adam Akimey och spelar i Hammarby – vilket HIF-tränaren Klebér Saarenpää känner till.

– Jag känner till spelaren i fråga, som ungefär 300 andra spelare, säger han till FotbollDirekt.



Under tisdagens scenframträdande på upptaktsträffen avslöjade Helsingborgstränaren Klebér Saarenpää att ett nyförvärv i de offensiva leden är på gång in. Detta med tanke på att Taylor Silverholt bytte Helsingborg mot Elfsborg i början av mars. Till publiken på Quality Hotel intill Strawberry arena sade huvudtränaren följande:



– Vi har många andra. Taylor har en enorm snabbhet och hans första instinkt är att gå i djupled. Vi har Oscar Aga som vi har lånat in som är en liknande spelare, inte lika snabb men väldigt rörlig. Sedan kommer det att komma in en till också som kommer att hjälpa oss.

Max konferencier Ramin Nouri: Ett namn som ni har på gång?

– Eh… Ja.

Kan du säg..

– Nej.

Kan du ge oss någon ledtråd?

– Nej, jag kan inte avslöja det. Men vi är nära.

En stund senare möter FotbollDirekt upp Klebér Saarenpää för att prata upp den stundande säsongen. Först och främst var det på sin plats att gräva ännu djupare kring det potentiella nyförvärvet – som Sportbladet uppger är Hammarbys Adam Akimey. Det har Saarenpää inga som helst problem med att kommentera.

– Ja, jättegärna… Med ingen kommentar.

Har du koll på vem han är som spelare?

– Jag känner till spelaren i fråga, som ungefär 300 andra spelare.

I hur stort behov är ni av en spelare på anfallspositionen just nu?

– Vi har alternativ i truppen som kan spela nia om vi skulle behöva det men det råder inga tvivel om att vi behöver ha in ytterligare en spelare som kan hjälpa till. Om det nu är som forward eller annan position, men en offensiv kraft, avslutar Saarenpää.

