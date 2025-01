Spelet bakom Fenerbahçes jakt på Bazoumana Touré

José Mourinho, Allan Saint-Maximin, Ansu Fati och Bazoumana Touré.

Det är några av personerna som sägs vara iblandade i Hammarby-talangens vara eller icke vara i Fenerbahçe.

FotbollDirekt har gjort sitt för att försöka reda ut spelet bakom det som kan bli en av allsvenskans största försäljningar någonsin.



Hammarby uppges ha nobbat ett bud på över 100 miljoner kronor för Bazoumana Touré, 18, från Fenerbahçe.



Det skrev Expressen under lördagen och uppgav att den turkiska storklubben sannolikt lär komma med ett nytt bud. Bajen uppges helt enkelt kräva mer pengar för att sälja sin supertalang.



Enligt uppgifter till FotbollDirekt sägs Fenerbahçe vara beredda att lägga omkring 115 till 120 miljoner kronor och representanter till den turkiska storklubben tros resa till Stockholm inom kort.



Sportbladet har i sin tur rapporterat om att Fenerbahçes plan är att värva ivorianen, skriva ett längre kontrakt för att sedan låna ut honom direkt.



Att José Mourinhos klubb verkar ligga i för att värva Hammarbys ytterspringare har sina förklaringar.



Dels är Bazoumana Touré en talang som nästan saknar motstycke sett till det allsvenskan någonsin haft att erbjuda – och dels kan det bli så att Fenerbahçe saknar en ytterspringare.



Det är nämligen så att den inlånade Fener-spelaren Allan Saint-Maximin kan komma att återvända till Al-Ahli då José Mourinho, enligt Daily Mail, inte har varit nöjd med fransmannens insatser så här långt. Det kan i sin tur leda till att portugisen plockar in 18-årige Touré – eller 22-årige Ansu Fati.



Enligt spanska AS sägs den forna spanska jättetalangen inte vara önskad av tränare Hansi Flick och Fenerbahçe uppges vilja låna in yttern med en köpoption. Klubbens plan är att inleda samtal med Barcelona så fort som Saint-Maximin lämnar, om han nu gör det.



Det råder alltså delade uppfattningar om Tourés vara eller icke vara i Fenerbahçe. Ska han dit redan nu, och för hur mycket pengar? Hur länge vågar Hammarby invänta ett ännu högre bud? Om han går dit, ska han lånas ut direkt? Vill Touré själv lämna Bajen för spel i Turkiet? Hur stor roll spelar Saint-Maximin och Ansu Fati i det hela?



Något svar på frågorna har inte jag. Det får tiden utvisa. Klart är åtminstone att detta inte är det sista som skrivs om Bazoumana Touré denna vinter. För egen del hoppas jag få se honom i allsvenskan några matcher till – för duktig, det är han sannerligen.



FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera om ett konkret intresse från Premier League-klubben Brighton.



Touré stod för nio mål och fyra assist på 23 framträdanden i allsvenskan förra säsongen. Hans konktrakt med Bajen sträcker sig till slutet av 2028.