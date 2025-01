TRANSFER CALL: ”Min första lön var 300 kronor”

Kebba Ceesay hade en lång och fin karriär.

I FD:s Transfer Call berättar den i dag 37-årige ex-spelaren att första A-lagskontrakt inte var särskilt smickrande.

– Min första lön var på 300 kronor, säger Ceesay om erbjudandet från IK Brage.

Han slog igenom i Djurgården och gjorde sig ett namn internationellt i polska storklubben Lech Poznan och gambiska landslaget.

Efter 2021 års säsong tvingades Kebba Ceesay avsluta karriären då kroppen sa ifrån.

”Jag har spelat med smärta i nästan tre år. Jag vill må bra när jag vaknar och inte ha ont”, förklarade den vindsnabbe försvararen i samband med avskedet till fotbollen.

I FotbollDirekts "Transfer call" har Ceesay desto större leende på läpparna.

Som ung tonåring kom Ceesay till Sverige från Gambia till Borlänge – och bara några år senare skrev han A-lagskontrakt med IK Brage.

– Det var mycket nytt, alltifrån vädret, lära sig nytt språk, lära sig i skolan… Men fotbollen räddade mig mycket, berättar Ceesay i videoklippet och fortsätter:

– Brage som klubb hade inte summorna… första lönen var 300 kronor i månaden.

Ceesay skrattar:

– Ja, jag tror min första lön var 300 kronor. Jag tänkte: ”Vill ni rip me off, gör det då” säger Ceesay vars kontrakt sedan förnyades både en och två gånger under sina två år i Brages A-lag innan Djurgården värvade honom som 19-åring 2007.

– De (Brage) höjde lönen till 1 500 kronor och när de visste att jag var bra fick jag 5 000 kronor i lön, men de visste att de skulle sälja mig.

