Uppgifter: Ajax vill låna in Samuel Dahl

Samuel Dahl har fått det svårt att stämma i Roma och ryktas bort.

Nu vill Ajax, enligt Fabrizio Romano, låna in svensken över säsongen.

Detta i vad som blir en typ av bytesaffär.

Roma försöker, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano, att värva Ajax ytterback Devyne Rensch. Enligt uppgifter ska den italienska huvudstadsklubben lagt ett första bud på mellan fyra och fem miljoner, vilket Ajax har nobbat.



Efter detta sägs nu Roma och Ajax ha börjat diskutera att inkludera en viss Samuel Dahl i bilden. Vänsterbacken, som lämnade Djurgården i somras, har haft det tufft att få speltid i Roma och ryktas nu bort från klubben genom ett lån.



Det är precis vad Ajax vill göra, låna in 23-åringen, men med en obligatorisk köpoption i avtalet. Det sägs dock inte Roma vara överförtjusta i då de endast är öppna för ett klassiskt lån.

🚨🟡🔴 Understand AS Roma and Ajax have discussed to include Samuel Dahl into the deal for Devye Rensch!



Ajax already wanted him last summer and want him on loan with obligation now, Roma are currently only open to straight loan.



Discussions for Rensch to join Roma continue. pic.twitter.com/ecAgCPLTeb