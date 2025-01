Uppgifter: Austin FC intresserade av Sabovic

Besard Sabovic kontrakt med Djurgården har löpt ut.

Således är han fri att skriva på för vilken klubb som helst.

Ett av alternativen uppges nu vara MLS-klubben Austin FC, enligt journalisten Tom Bogert.

Det var år 2022 som Besard Sabovic anslöt till Djurgården från efter ett antal år utomlands.



Nu har hans kontrakt med klubben löpt ut och 26-åringen är fri att skriva på för en ny klubb.



En klubb som är aktuell är Austin FC som spelar i MLS. Detta uppger den amerikanske journalisten Tom Bogert som även skriver att mittfältaren har flera europeiska alternativ att överväga.

Sources: Austin FC pursuing central midfielder Besard Sabovic.



Sabovic also has options in Europe as he considers his future.



Sabovic, 26, is a free agent after his contract with Djurgården expired. pic.twitter.com/CKcN3NEtDg