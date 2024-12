Uppgifter: Dahl aktuell för utlåning – allsvenskan aktuellt

Samuel Dahl har inte fått det att lossna i AS Roma.

Nu uppges ytterbacken vara aktuell för en utlåning.

Och en flytt hem till Sverige ses som ett alternativ.

Samuel Dahl gjorde stor succé i allsvenskan under våren, något som fick AS Roma att betala Djurgårdens IF stora pengar för ytterbacken i somras.

I den italienska storklubben har han inte fått det att lossna och nu kan en utlåning komma att bli aktuell för ytterbacken.

Flera italienska medier uppger detta och lokaltidningen Il Messaggero menar på att enligt flera Romasajter, så kan ett lån hem till Sverige och till allsvenskan vara aktuellt. Detta var Fotbollskanalen först med att återberätta. Utöver en flytt hem så ses även en utlåning till Serie B som ett alternativ enligt uppgifterna.

Anledningen till att en utlåning uppges vara aktuell är för att Roma letar efter en ny vänsterback i kommande vinterfönster, detta då svensken inte ses som redo att vara back up till Angelino.

Vänsterbacken som gjort fyra framträdanden hittills för Rom-klubben har kontrakt fram till sommaren 2029.