Uppgifter: Dahl detaljer från Benfica

Samuel Dahl uppges vara detaljer från Benfica.

Det rör sig om ett lån med köpoption.

De sista detaljerna väntas bli klara under söndagen.

Under lördagen kom det uppgifter om att Benfica gett sig in i jakten om Samuel Dahl och att de ”ledde” racet om 21-åringen.



Nu kommer uppgifter från italiensk media att det endast återstår de sista detaljerna innan en övergång blir verklig.

Det är nämligen transferjournalisterna Fabrizio Romano och Matteo Moretto som under söndagsmorgonen rapporterar att en muntlig överenskommelse är nära, och att de sista detaljerna förväntas bli klara under dagen.

Romano uppger att Benfica planerar att låna den svenske vänsterbacken med en köpoption som i somras lämnade Djurgården för Roma.



Samtidigt rapporteras det att Andrea Belotti också är nära en övergång till Benfica.

🚨🦅 EXCL: Benfica are closing in on Andrea Belotti and Samuel Dahl deals.



Verbal agreements almost reached to sign Italian striker and Swedish fullback from Como and Roma.



Final details to be sorted today. 🔴🏁 pic.twitter.com/U76XaqiGnn