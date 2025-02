Uppgifter: Degerfors diskuterar Abdihakim Ali

Degerfors IF spelar allsvenskt 2025.

Nu undersöker de möjligheterna att plocka in ännu en anfallare.

Enligt Sportbladet är en av dessa Västerås SK:s Jabir Abdihakim Ali.

Efter att ha tagit steget upp till allsvenskan igen har Degerfors lånat in Omar Faraj från egyptiska Zamalek.



Nu uppger Sportbladet att ”Bruket” undersöker möjligheterna att plocka in ännu en anfallare.



Enligt tidningen handlar det om Västerås SK:s Jabir Abdihakim Ali, som diskuteras internt i klubben.



Under säsongen 2023 stod anfallaren för en riktigt vass säsong i superettan med 14 fullträffar. Totalt står han noterad för 44 matcher, 15 mål och tre assister i VSK.



Under fjolåret lånades den långe strikern ut till norska Lillestrøm och fick det svårt att stämma.



Nu kan han alltså vara på väg till Värmland och Degerfors.