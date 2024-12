Uppgifter: Djurgården kan värva mittback

Jani Honkavaara är på väg att ta över Djurgården.

Nu kan tränaren återförenas med mittbacken Ibrahim Cissé.

Enligt Expressen har Djurgården scoutat 25-åringen.

Av allt att döma har Djurgården hittat sin nya huvudtränare efter att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fått lämna klubben.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Jani Honkavaara är klar för att ta över Stockholmsklubben. Tränaren ansluter från finska Kups och väntas presenteras i mellandagarna.

Nu uppger Expressen att Djurgården har scoutat Ibrahim Cissé, 25. Mittbacken från Elfenbenskusten har spelat i Kups sedan han anslöt från franska AS Nancy under våren 2023, och har tränats av Honkavaara under två säsonger.

25-åringen ska finnas med på en lista över potentiella nyförvärv. Cissé uppges dessutom vara uppskattad av Honkavaara.