Uppgifter: Djurgården nära Zugelj från Bodø/Glimt

Djurgården ser ut att förstärka från Norge.

Detta i form av Bodø/Glimts slovenska ytter Nini Zugelj.

Enligt Nettavisen slutförhandlar klubbarna om en övergång.

Djurgårdens IF är på väg att förstärka på ytterkanten.



Det är norska Nettavisen som som skriver att Blåränderna slutförhandlar med Bodø/Glimt om den slovenska yttern Nino Zugelj, 24.



Där till sägs det redan finnas en muntlig överenskommelse på plats mellan klubbarna.



Under tisdagens träning saknades också slovenen från Bodøs träning och han sägs, enligt Nettavisen, ha fått tillstånd att lämna Marbella för Gran Canaria – där Djurgården har sitt träningsläger.



Det var under sommaren 2022 som Nino Zugelj värvades till Bodø/Glimt från Maribor. Sedan dess har det blivit spel i 54 matcher där han har gjort tolv mål och fem assist.



Zugelj står även noterad för en landskamp med Slovenien.