Uppgifter: Fredrikstads lagkapten klar för Elfsborg

Julius Magnusson är klar för Elfsborg.

Det menar Sportbladet som skriver att Fredrikstads lagkapten redan har anslutit till Borås-klubbens försäsongsläger.

Övergångssumman sägs landa på omkring tio miljoner kronor.

IF Elfsborg befinner sig på träningsläger i Spanien där laget förbereder sig inför de två sista omgångarna av Europa League.



Nu sägs Borås-klubben ha gjort klart med ett nyförvärv.



Det är Sportbladet som skriver att Julius Magnusson, 26, är klar för Oscar Hiljemarks lag och redan har anslutit till truppen i Spanien.



Den defensiva mittfältaren, och lagkaptenen i Fredrikstad, sägs köpas loss för tio miljoner kronor enligt Nettavisen. En siffra som kan stiga till 14 miljoner om eventuella bonusar slår in.



Magnusson spelade samtliga 30 matcher för Fredrikstad under den gångna säsongen och gjorde två mål samt tre assist.