Klart: Haaland skriver nytt jättekontrakt med City

Erling Haaland blir kvar i Manchester City – och inte en kort stund.

Under fredagen går den ljusblå Manchester-klubben ut med att norrmannen förlänger till 2034.

– Jag vill fortsätta utvecklas, fortsätta jobba och bli bättre, säger Haaland till City.



Erling Braut Haaland anslöt till Manchester City från Dortmund under sommaren 2022 och har alltså varit i klubben i två och ett halvt år.



Med lika lång tid kvar på kontraktet förlängas nu 24-åringens avtal – och inte med så lite.



Under fredagen kommunicerar nämligen Manchester City att norrmannen blir kvar till och med 2034 – alltså förlänger han med nio och ett halvt (!) år.



– Manchester City är en speciell klubb med fantastiska männiksor och otroliga supportrar. Det är en sådan miljö som får ut det bästa av alla, säger Erling Haaland i ett uttalande och fortsätter:

– Jag vill fortsätta utvecklas, fortsätta jobba och bli bättre samt göra mitt bästa för att försöka hjälpa oss nå fler framgångar.



Manchester Citys sportchef, Txiki Begiristain om den rekordlånga förlängningen:



– Alla i Manchester City är väldigt nöjda med Erling har skrivit på ett nytt kontrakt. Faktumet att han skrivit på för oss över så lång tid visar att vi hänger oss till honom som spelare och hans kärlek till klubben, säger Begiristain i ett uttalande och fortsätter:



– Han har har haft en otroligt inverkan redan och under sin tid här har han otroliga nummer och statstiken talar för sig själv. Men utöver hans enastående talang och förmåga är Erlings dedikation, professionalism, ödmjukhet och strävan efter att bli bättre något som vi alla i Manchester City strävat efter att uppnå.



I Manchester City har 24-åringen spelat 126 tävlingsmatcher, gjort 11 mål och 15 assist.