Uppgifter: Høgmo närmar sig Häcken

Per-Mathias Høgmo närmar sig en återkomst till BK Häcken.

Han sägs vara en av slutkandidaterna till tränarjobbet i klubben.

Det uppger Expressen under onsdagen.



Per-Mathias Høgmo, lämnade BK Häcken för Japanska Urawa Red Diamonds under vintern 2023.



Där har han arbetat som huvudtränare men fick lämna under sommaren.



Nu ser en återkomst till Hisingen-klubben ut att vara nära.



Det är Expressen som skriver att norrmannen är en, av ett par, slutkandidater som Häcken har i sin tränarjakt.



Høgmo, som tränade Häcken mellan 2021 och 2023, var bland annat med och vann både cup- och SM-guld.



Vilka de övriga slutkandidaterna är framgår inte av tidningens uppgifter. Däremot har den tidigare IFK Göteborg-tränaren, Poya Asbaghi, uppgetts vara en av huvudkandidaterna till jobbet. Det har Aftonbladet rapporterat.

