Uppgifter – Hümmet nära övergång till Osaka: ”Inte klar”

Enligt den japanska tidningen, Sports Hochi, är Deniz Hümmet klar för Gamba Osaka.

Det menar Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, inte stämmer.

– Det är inte klart, säger han till Fotbollskanalen.

Det har spekulerats kring Deniz Hümmets framtid i Djurgården under en längre tid. Nu skriver japanska Sports Hochi att en affär mellan Blåränderna och Gamba Osaka är klar.



För nära tre veckor sedan menade Expressen att Djurgården hade nobbat ett bud på 13 miljoner kronor – ett bud som senare sades ha höjts till 25 miljoner.



Nu sägs affären som sagt vara rodd i hamn – men inte om man lyssnar till sportchef Bosse Andersson.



– Det är inte klart, säger han till Fotbollskanalen.



Däremot är det inte helt otänkbart att förhandlingar pågår.



– Det är ingen hemlighet att vi har kontakt, och att vi har haft kontakt under en längre tid. Men Deniz är med i vår trupp idag och är inte klar, säger han och fortsätter:



– Om du har en dialog och diskussion, så… det är ingen omöjlighet att det kan bli klart, avslutar Andersson.



Djurgården möter Sandviken i svenska cupen under söndagen, med avspark 17.30. I Djurgården står Hümmet noterad för 48 matcher och 24 mål.

