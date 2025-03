Uppgifter: Jörgensen lämnar MFF för IFK Norrköping

Sebastian Jörgensen ser ut att lämna Malmö FF.

Dansken ska enligt uppgifter vara klar för IFK Norrköping.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Sebastian Jörgensen gjorde endast fem framträdanden för Malmö FF under förra säsongen. Under transferfönstret värvade MFF bland annat in Emmanuel Ekong och Arnor Sigurdsson vilket ger dansken ytterligare konkurrens.

Under fredagkvällen, rapporterar Fotbollskanalen att Sebastian Jörgensen ser ut att lämna ”di blåe” för IFK Norrköping. Enligt uppgifter ska yttern vara på plats i Norrköping och vara klar för klubben, samtidigt som det ska röra sig om ett låneavtal.

Jörgensen var tydlig, under vintern, med att han ville söka sig bort från MFF för att få mer speltid. I år har han gjort ett framträdande i svenska cupen mot Skövde AIK.

Dansken kom till Malmö FF från danska Silkeborg sommaren 2023 och är kontrakterad över 2027.