Uppgifter: Kulusevski intresserad av en flytt till Serie A

Dejan Kulusevski har gjort sig själv given i Tottenham Hotspurs startelva.

Nu kan han dock bli föremål för en flytt tillbaka till Serie A.

Enligt Football Insider är svensken intresserad av att att återvända till Italien.

Sedan sommaren 2023 har Dejan Kulusevski formellt tillhört och spelat för Tottenham Hotspur. Dessförinnan var han utlånad till Londonklubben från Juventus.



De senaste säsongerna har han gjort sig själv given i Ange Postecoglous startelva bortsett från den senaste tiden, då han har dragits med skadebekymmer.



Nu kan han dock vara aktuell för en flytt tillbaka till Italien och Serie A.



Enligt Football Insider är den svenske landslagsmannen själv intresserad av att flytta tillbaka till Serie A, där han har kopplats ihop med klubbar som Milan och Napoli. Uppgifterna gör gällande att Kulusevski inte ser några bekymmer med att representera en klubb som Milan.



Även Mick Brown, som tidigare har varit scout för bland annat Manchester United, menar att 24-åringen kan flytta på sig under sommarfönstret.



– Kulusevski är en som kan lämna i sommar. Jag tror att många av spelarna är frustrerade över hur säsongen har gått för Tottenham. När jag har sett dem spela har han varit en av, om inte deras bästa, spelare. De kommer inte att vilja tappa honom om inte ett riktigt stort bud kommer in, säger Brown till Football Insider och fortsätter:



– Jag hör att ett par av de italienska klubbarna har tittat på honom – AC Milan och Napoli. Det är en liga och ett land han känner efter sin tid med Juventus, så en återkomst kanske passar honom. Jag tror att han kommer att vara intresserad av en sådan flytt (till Milan eller Napoli) om möjligheten dyker upp för honom. Det är definitivt något jag tror kommer att vara genomförbart även om Tottenham inte vill låta honom lämna, för han kommer att vilja fortsätta spela på högsta nivå.



Dejan Kulusevskis kontrakt med Spurs sträcker sig till sommaren 2028. Totalt sett står han noterad för 138 matcher med Tottenham i vilka han har gjort 25 mål och 29 assist.