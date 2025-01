Uppgifter: Manchester United intresserade av Dibling

Manchester United är intresserade av 18-åriga Southampton-talangen Tyler Dibling.

Men det kan bli svårt att få loss honom då Southampton ser honom som en viktig spelare som de inte vill bli av med under januari.



Manchester United ska enligt uppgifter utmana andra storklubbar om Southampton-talangen Tyler Dibling, 18. Den unga yttern har varit en av de få ljusglimtarna för Southampton under en svår säsong där laget just nu ligger sist i Premier League.



Dibling har gjort fyra mål och två assist på 24 matcher denna säsong.

Dibling har tidigare kopplats ihop med klubbar som Tottenham, Newcastle, Chelsea och RB Leipzig, och nu rapporteras det alltså att även Manchester United har ögonen på honom.



Enligt CaughtOffside ska Southampton dock inte vara intresserade av att sälja talangen under januari, och prislappen ska ligga över 500 miljoner kronor.

Om Southampton åker ur Premier League tros Dibling kunna säljas för ett lägre pris till sommaren.

Förutom Dibling har United även visat intresse för Sevillas mittfältare Lucien Agoumé, 22, som också har kopplats till storklubbar som Barcelona och Arsenal.