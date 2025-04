Uppgifter: Norska supertalangen nära framtidsbeslut

Den norska supertalangen Sverre Nypan ser ut att närma sig ett beslut om framtiden.

Enligt norska Adresseavisen flyttar 18-åringen till England i sommar.

Närmare bestämt till Birmingham och Aston Villa.

Det har spekulerats mycket kring Rosenborgs supertalang Sverre Nypan, 18, som med största sannolikhet kommer att lämna Norge för spel i en större liga till sommaren.



På bordet uppges han ha flera klubbar i Premier League att välja på, efter att han varit på turné i England under vintern.



Nu ser mittfältaren ut att ha bestämt sig.



Det blir spel i Premier League och för Aston Villa, uppger Adresseavisen.



Enligt tidningen kommer Nypan att flytta till Birmingham i sommar och skriva på kontraktet under de närmaste två veckorna.



Aston Villa var även en av de tre klubbarna 18-åringen besökte under vinter. De andra två var Manchester City och Arsenal.



Sverre Nypan står noterad för spel i 62 matcher för Rosenborg i vilka han har gjort 14 mål. Han värderas enligt uppgifter till omkring 100 miljoner kronor.