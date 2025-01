Uppgifter: Oumas övergång spricker – möter inte Elfsborgs krav

Timothy Ouma har uppgetts vara klar för en flytt till Slavia Prag.

Nu ser dock övergången ut att spricka.

Detta enligt tjeckiska Infotbal.

Timothy Ouma har ryktats bort från IF Elfsborg under hösten och vintern och i början förra veckan uppgav Sportbladet att en övergång var så gott som klar.

Tidningen rapporterade om att IF Elfsborg i princip var överens med tjeckiska Slavia Prag, men nu ser övergången ut att spricka.

Tjeckiska Infotbal medger nämligen att klubbarna aldrig kommit överens om priset på mittfältaren och Slavia uppges inte vara redo att matcha Elfsborgs krav.

Det är en av anledningarna till att intresset nu uppges ha svalnat.

Vad detta betyder för Ouma återstår att se, men som läget är nu verkar det inte blir någon flytt till den tjeckiska storklubben för 20-åringen.