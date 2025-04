Uppgifter: Real Madrid förbereder jättebud på Bournemouth-duo

Real Madrid är villiga att spendera 100 miljoner euro för två spelare i Bournemouth.

Spelarna i fråga heter Dean Huijsen och Milos Kerkez.

Detta rapporterar spanska Fichajes.

Dean Huijsen är en av de mest omskrivna spelarna i Premier League. Den 19-årige mittbacken har under en tid ryktats bort från Bournemouth och framförallt placerats i Real Madrid.



Tidigare under torsdagen gjordes Huijsen aktuell för både Liverpool och Chelsea. Enligt uppgifter från The Independent ska båda klubbarna vara villiga att aktivera spanjorens utköpsklausul som ligger på 50 miljoner pund (cirka 645 miljoner kronor).



Det primära målet sägs dock fortfarande vara Real Madrid. Nu sägs också ”Los Blancos”, enligt Fichajes, förbereda ett bud på 100 miljoner euro, över en miljard kronor, för Bournemouth-duon Huijsen och Kerkez.



Den senare, Milos Kerkez, huserar till vardags till vänster i Bournemouths backlinje och har ryktats vara på väg till Liverpool.



Nu ser dock de två unga försvararna vara på väg till Spanien, för att spela i Real Madrid.



Dean Huijsen kom till Bournemouth från Juventus i fjol och sitter på ett kontrakt med den engelska klubben som sträcker sig över juni 2030.



Milos Kerkez anslöt till Bournemouth från AZ Alkmaar under sommaren 2023 och har kontrakt med klubben till och med sommaren 2028.