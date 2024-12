Uppgifter: Sandvikens IF vinner dragkampen om Olle Samuelsson

Den talangfulle mittbacken Olle Samuelsson har placerats i flera klubbar.

Det har rört sig om Sandvikens IF, Degerfors IF, Halmstads BK, Örgryte IS och Östersunds FK.

Nu uppges Sandviken ha vunnit dragkampen om 20-åringen.

Olle Samuelsson kom till Oskarshamns AIK inför årets säsong och redan efter ett år så ser den unge mittbacken ut att lämna klubben.

Nu kommer uppgifter om att mittbacken bestämt sig.

Ölandsbladet rapporterar nämligen om att Sandviken vunnit dragkampen om Samuelsson och en överenskommelse ska vara nådd mellan parterna.