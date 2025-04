Uppgifter: Spurs kommer inte att köpa loss Werner

Timo Werner har gjort sitt i Tottenham Hotspur.

Efter årets säsong kommer han att vända hem till RB Leipzig och utvärdera sin situation.

Det skriver transferspecialisten Fabrizio Romano.

Timo Werner spelar för tillfället i Tottenham Hotspur, detta efter att Red Bull Leipzig lånade ut anfallaren för ett drygt år sedan.



Sedan dess står den tyske 29-åringen noterad för spel i 41 matcher där han har gjort tre mål och sex assist.



I juni går Weners lånekontrakt ut med Spurs, och det kommer inte att bli tal om någon förlängning under sommarfönstret.



Det skriver transferspecialisten Fabrizio Romano på X under tisdagen.



Vidare slår han fast att anfallaren kommer att vända hem till Leipzig i sommar, men troligen inte bli kvar särskilt länge.



I Werners låneavtal finns en utköpsklausul på 12 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 132 miljoner kronor. Den kommer alltså inte att aktiveras av London-klubben som för närvarande befinner sig på en 14:e-plats.



I Leipzig har Timo Werner kontrakt till och med sommaren 2026.

🚨🚫 Tottenham position has not changed: Spurs won’t sign Timo Werner on permanent deal from RB Leipzig.



He’s gonna leave #THFC in June, return to Leipzig and assess new club options, as he’s expected to leave the German side again. pic.twitter.com/1Ck60HLcqO