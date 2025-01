Uppgifter: Svedberg klar för St. Johnstone

Jonathan Svedberg har lämnat Halmstads BK.

Nu uppges mittfältaren flytta till St. Johnstone i Skottland.

Det rapporterar Sportbladet.

Det var i veckan som beskedet kom om att Jonathan Svedberg, 25, lämnar Halmstads BK efter nio år i klubben.

Mittfältaren, som spelat i HBK under hela sin karriär och gjort totalt 177 matcher för klubben, har fortfarande inte meddelat var han kommer att spela sin fotboll under 2025. Under torsdagen uppges dock Svedberg ha hittat sin nästa klubb.

Enligt Sportbladet är Svedberg klar för St. Johnstone FC i Skottland. Parterna ska vara överens och det enda som återstår innan övergången kan presenteras ska vara arbetstillståndet.

St. Johnstone är nästjumbo i den skotska högstaligan. Där skulle 25-åringen bli lagkamrat med den tidigare AIK-anfallaren Benjamin Kimpioka.