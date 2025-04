Uppgifter: Vardy nobbar spel i Championship

Jamie Vardy kommer inte att spela för en klubb i The Championship.

Detta då han inte vill möta sin gamla klubb – Leicester City.

Det skriver Sky Sports.

Jamie Vardy, 38, har spelat i Leicester City sedan sommaren 2012 och varit med om mycket med klubben.



Bland annat har han tagit laget upp i Premier League, mirakulöst vunnit serien 2015/16 och nu åkt ur den efter endast en säsong.



Under förra veckan meddelade Leicester City att fanbäraren kommer att lämna klubben efter säsongens slut.



Sedan dess har det spekulerats mycket kring anfallarens framtid.



Nu kan en hel liga tas bort ur beräkningarna.



Det handlar om engelska Championship som 38-åringen inte vill spela i, enligt Sky Sports. Detta då hans nuvarande klubb Leicester kommer att spela där nästa säsong och han inte vill möta dem.



Detta då han helt sonika har för stora känslor för ”The Foxes” som han spelat för under så lång tid.



Därmed kan både Wrexham och Sheffield Wednesday, som Vardy har kopplats ihop med sedan beslutet om hans exit meddelades, inte ha allt för höga förhoppningar på att plocka in anfallaren.