Uppgifter: Yegbe aktuell för PL-klubb

Terry Yegbe har blommat ut till en av Elfsborgs bästa spelare.

Nu är den 24-årige mittbacken aktuell för en flytt till Premier League.

Det skriver brittiska The Sun.

Terry Yegbe lämnade finska SJK Seinäjoki för IF Elfsborg under vintern 2024.



Sedan dess har han gjort sig helt given i Elfsborgs startelva och görs nu aktuell för en flytt till en klart större liga.



Enligt brittiska The Sun kan det bli en flytt till Premier League och London-klubben Fulham. De skriver att den svartvita klubben har ögonen på mittbacken och har scoutat honom sedan den allsvenska starten.



Vidare görs Yegbe aktuell som en potentiell ersättare till Calvin Bassey i Fulham.



Det är heller inte första gången som Yegbe kopplas ihop med Fulham. Han har även gjorts aktuell för flera andra klubbar i England, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace och Sheffield United.



Terry Yegbe står noterad för spel i 46 tävlingsmatcher för Elfsborg där han har gjort tre mål och en assist. Han har kontrakt med Boråsklubben till och med slutet av 2028.

