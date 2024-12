Vägrar vika sig trots hårda pressen kring Pihlström 

Elias Pihlström, 18, har ryktats bort och klubbar som Hammarby, Häcken och Elfsborg har alla omnämnts som heta kandidater.

Men i nuläget ser jättetalangen ut att spela allsvenskt i Degerfors.

– Det har varit en del intressen, säger sportchef Patrik Werner till FotbollDirekt.



Säsongen 2024 blev Elias Pihlströms stora genombrott på seniornivå. Med två mål och sju assist på sina 25 matcher var yttern en viktig del av det Degerfors som studsade tillbaka till allsvenskan direkt.

Under hösten har 18-åringen kopplats till en flytt inom allsvenskan där större klubbar som Hammarby, Häcken och Elfsborg alla nämnts som möjliga köpare. Pihlström har själv medgett kontakt med Elfsborg men ännu har inget skett. Enligt FotbollDirekts uppgifter står det i nuläget mellan Elfsborg och Häcken.

Kanske är det Degerfors prislapp på omkring tio miljoner kronor (FD:s avslöjande) som än så länge hållit tillbaka spekulanterna. När FD når sportchef Patrik Werner ger han en bild av att ingenting annat än Degerfors är nära just nu.

– Det har varit en del intressen men det finns inget konkret på honom just nu. Jag säger som jag sagt tidigare att jag tror att han blir kvar hos oss under våren. Det kan förstås dyka upp något men just nu tror jag att han blir kvar, säger Werner.

Så ni har inte fått något konkret bud?

– Nej, inte än så länge. Vi får se om det dyker upp.

Under fredagen stod det klart att Maill Lundgren köps loss från FC Stockholm och även Bajentalangen Marcus Rafferty, 20, ryktas bli klar under helgen. Werner tror att det blir ganska stor omsättning under fönstret.

– Det kanske blir sex-åtta spelare in. Sedan kanske vi säljer någon mer och behöver ersätta den också. Men det är ett ganska normalt fönster för oss på så sätt där det gäller att träffa rätt.

Hur skulle du jämföra truppens styrka med sist ni gick upp i Allsvenskan?

– Det är lite tvärtom nu. Då var vi väldigt starka framåt med spelare som Victor Edvardsen, Johan Bertilsson, Villiam Dahlström men lite svagare bakåt. Nu är vi mer stabila i vår defensiv och så handlar det om att hitta rätt offensiv. Vi kan ju tappa båda forwards (Gustav Lindgren redan klar för Peterborough och Dijan Vukojevic avtal löper ut) och då blir det en utmaning att hitta lika bra och bättre spelare.