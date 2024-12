FD:s avslöjande bekräftat – Smajic klar för Bois

Under tisdagen avslöjande FotbollDirekt att Allen Smajic var klar för Landskrona Bois.

Nu har det även blivit officiellt – och 18-åringen har skrivit på ett avtal till och med 2027.

– Det känns fantastiskt att vara tillbaka, säger Smajic till Landskrona Bois.

Under tisdagen kunde FotbollDirekt avslöja att AIK:s Allen Smajic var klar för Landskrona Bois och skulle vända hem till klubben han fostrats i.



En dag senare offentliggjorde superettan-klubben att anfallaren har skrivit på ett treårsavtal med Bois.



– Det känns fantastiskt att vara tillbaka. Jag ser fram emot att återförenas med alla och tillsammans skapa något riktigt bra. Låt oss göra 2025 till en fantastisk säsong, säger Allen Smajic till Landskronas hemsida.



Sportchef Billy Magnusson:



– Det känns riktigt bra att vi efter snart sex år sedan min återkomst till Landskrona BoIS, nu kan välkomna vår första hemvändare. I Allen vet vi att vi får en passningsskicklig och klok mittfältare som passar bra in i vårt arbetssätt. Att han trots sin unga ålder redan samlat på sig erfarenhet av att flytta hemifrån och att spela seniorfotboll med mera gör att det skall bli väldigt spännande att följa hans fortsatta utveckling i Randigt.





18-årige Allen Smajic är född i Landskrona och påbörjade även sin ungdomskarriär där, innan han flyttade till Stockholm för spel med AIK:s akademi. Under året har han som sagt varit utlånad till Täby FK där han gjorde 17 matcher och tre mål.