Klart: Dubbla avsked i Landskrona

Erik Hedenquist och Jesper Strid har gjort sitt i Landskrona Bois.

Det meddelar klubben under onsdagskvällen.

“Vi tackar båda för finfina insatser i den randiga tröjan”, skriver Bois på X.



Under onsdagskvällen gick Landskrona Bois ut med ett dubbelt avsked av spelare. Detta i form av Jesper Strid och Erik Hedenquist.



Den förstnämnda, Jesper Strid, anslöt till Bois från Lunds BK inför säsongen 2022. Nu går hans kontrakt ut och det står klart att det inte förlängs. Under 23-åringens tre säsonger med Landskrona gjorde han 83 tävlingsmatcher. Under dessa står han noterad för sex mål och lika många assist.



– Jag har njutit av varenda sekund i Landskrona dessa tre åren och det är tråkigt att det har kommit till ett slut. Jag är glad över att ha fått vara en del av utvecklingen i klubben där vi har fått från eftermiddagsträning till förmiddagsträningen och från en sliten gammal konstgräsplan till hybridgräsmatta i november månad, säger Strid till klubbens hemsida.



Även Erik Hedenquist anslöt till Bois inför säsongen 2022. Liksom Strid går hans kontrakt ut och 25-åringen får leta ny klubb. För Hedenquist blev det 55 matcher i Bois-tröjan och ett mål.



– Det har varit en ära att vara en del av denna fantastiska klubb, att få dra på sig den randiga dressen och gå ut på Landskrona IP. Jag är tacksam för alla upplevelser och minnen jag fått tillsammans med lagkamrater, tränare och supportrar. Ert stöd har varit ovärderligt, och jag kommer alltid att bära med mig det jag har upplevt här. Jag önskar klubben all framgång framöver, säger Hedenquist till klubben.



