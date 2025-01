Klart: Larsen lämnar Trelleborgs FF

Pierre Dahlin Larsen har gjort sitt i Trelleborgs FF.

Nu flyttar han till danska Hillerød Fotbold i andraligan.

– Jag har gjort allt jag kan för att ge vinster åt våra supportrar, säger mittfältaren till klubben.

Det var under sommaren 2023 som Pierre Dahlin Larsen anslöt till Trelleborgs FF från danska HB Köge.



Sedan dess har mittfältaren gjort 37 matcher med TFF i superettan. Nu lämnar han för spel i danska Hillerød Fotbold.



– Jag vill rikta ett stort tack till supportrar, lagkamrater, sponsorer och alla ideella krafter som hjälpt till under min tid i klubben. Jag har gjort allt jag kan för att ge vinster åt våra supportrar som stöttat oss i vått och torrt och det har varit en glädje att fira segrar tillsammans med er, säger Larsen till TFF.



Något 30-åringen mins med extra värme från tiden i Skåneklubben? När han målade mot Helsingborg.



– Jag har många fina minnen från min tid i TFF, men det är klart att målet och matchen mot Helsingborg på bortaplan är ett väldigt speciellt tillfälle för min del, säger han.



Trelleborgs sportchef, Salif Camara Jönsson:



– Pierre har varit en viktig kugge för oss under sin tid här men han satt också på ett kontrakt som hade sitt slutdatum kommande sommar. De senaste veckorna har jag och Pierre haft diskussioner om hans framtid och när Hillerød visade intresse så kändes det bra för både oss och Pierre att genomföra övergången nu, säger Salif Camara Jönsson till TFF.