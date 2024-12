Klart: Så spelas superettan 2025

Degerfors IF och Östers IF tog steget upp i år.

Nu står det klart hur superettan spelas nästa år.

Denna onsdag så har spelordningen släppts.

I år fick vi se Degerfors IF och Östers IF ta steget upp i allsvenskan, vilka det blir nästa år vet vi inte ännu.

Vad vi dock vet är hur och när det ska avgöras, för idag så har spelordningen för superettan kommit.

Nedan följer hela spelordningen:

Spelordning Superettan 2025:

Omgång 1:

28 mars – 1 april

Falkenbergs FF – Varbergs BoIS

GIF Sundsvall – Helsingborgs IF

IK Oddevold – Umeå FC

Landskrona BoIS – IK Brage

Sandvikens IF – Kalmar FF

Trelleborgs FF – Östersunds FK

Örebro SK – Västerås SK

Örgryte IS – Utsiktens BK

Omgång 2:

4-8 april

Helsingborgs IF – Sandvikens IF

IK Brage – Falkenbergs FF

Kalmar FF – GIF Sundsvall

Umeå FC – Trelleborgs FF

Utsiktens BK – IK Oddevold

Varbergs BoIS – Örebro SK

Västerås SK – Örgryte IS

Östersunds FK – Landskrona BoIS

Omgång 3:

11-15 april

IK Brage – Varbergs BoIS

IK Oddevold – Kalmar FF

Landskrona BoIS – Utsiktens BK

Sandvikens IF – Trelleborgs FF

Umeå FC – Östersunds FK

Västerås SK – Falkenbergs FF

Örebro SK – Helsingborgs IF

Örgryte IS – GIF Sundsvall

Omgång 4:

18-22 april

Falkenbergs FF – IK Oddevold

GIF Sundsvall – Landskrona BoIS

Helsingborgs IF – Västerås SK

Kalmar FF – Östersunds FK

Trelleborgs FF – IK Brage

Utsiktens BK – Sandvikens IF

Varbergs BoIS – Umeå FC

Örgryte IS – Örebro SK

Omgång 5:

25-29 april

Falkenbergs FF – Örebro SK

Helsingborgs IF – Kalmar FF

IK Oddevold – GIF Sundsvall

Landskrona BoIS – Sandvikens IF

Trelleborgs FF – Varbergs BoIS

Umeå FC – IK Brage

Utsiktens BK – Västerås SK

Östersunds FK – Örgryte IS

Omgång 6:

2-6 maj

GIF Sundsvall – Utsiktens BK

IK Brage – Östersunds FK

Sandvikens IF – IK Oddevold

Umeå FC – Landskrona BoIS

Varbergs BoIS – Helsingborgs IF

Västerås SK – Kalmar FF

Örebro SK – Trelleborgs FF

Örgryte IS – Falkenbergs FF

Omgång 7:

9-13 maj

GIF Sundsvall – Västerås SK

Helsingborgs IF – IK Brage

IK Oddevold – Örebro SK

Kalmar FF – Trelleborgs FF

Landskrona BoIS – Örgryte IS

Sandvikens IF – Umeå FC

Utsiktens BK – Falkenbergs FF

Östersunds FK – Varbergs BoIS

Omgång 8:

16-19 maj

Falkenbergs FF – Kalmar FF

IK Brage – IK Oddevold

Landskrona BoIS – Helsingborgs IF

Trelleborgs FF – Västerås SK

Umeå FC – Utsiktens BK

Örebro SK – GIF Sundsvall

Örgryte IS – Varbergs BoIS

Östersunds FK – Sandvikens IF

Omgång 9:

21-21 maj

Falkenbergs FF – Trelleborgs FF

GIF Sundsvall – IK Brage

Helsingborgs IF – IK Oddevold

Kalmar FF – Umeå FC

Utsiktens BK – Örebro SK

Varbergs BoIS – Landskrona BoIS

Västerås SK – Östersunds FK

Örgryte IS – Sandvikens IF

Omgång 10:

24-27 maj

IK Brage – Utsiktens BK

IK Oddevold – Västerås SK

Landskrona BoIS – Falkenbergs FF

Sandvikens IF – GIF Sundsvall

Trelleborgs FF – Helsingborgs IF

Umeå FC – Örgryte IS

Varbergs BoIS – Kalmar FF

Östersunds FK – Örebro SK

Omgång 11:

30 maj – 1 juni

GIF Sundsvall – Falkenbergs FF

Helsingborgs IF – Östersunds FK

IK Oddevold – Landskrona BoIS

Sandvikens IF – Varbergs BoIS

Utsiktens BK – Kalmar FF

Västerås SK – Umeå FC

Örebro SK – IK Brage

Örgryte IS – Trelleborgs FF

Omgång 12:

14-17 juni

Falkenbergs FF – Helsingborgs IF

IK Brage – Örgryte IS

Kalmar FF – Landskrona BoIS

Trelleborgs FF – Utsiktens BK

Umeå FC – GIF Sundsvall

Varbergs BoIS – Västerås SK

Örebro SK – Sandvikens IF

Östersunds FK – IK Oddevold

Omgång 13:

21-24 juni

GIF Sundsvall – Trelleborgs FF

Helsingborgs IF – Umeå FC

IK Oddevold – Varbergs BoIS

Kalmar FF – Örgryte IS

Landskrona BoIS – Örebro SK

Sandvikens IF – Falkenbergs FF

Utsiktens BK – Östersunds FK

Västerås SK – IK Brage

Omgång 14:

28 juni – 1 juli

Falkenbergs FF – Umeå FC

GIF Sundsvall – Östersunds FK

IK Brage – Sandvikens IF

Trelleborgs FF – IK Oddevold

Varbergs BoIS – Utsiktens BK

Västerås SK – Landskrona BoIS

Örebro SK – Kalmar FF

Örgryte IS – Helsingborgs IF

Omgång 15:

18-22 juli

IK Oddevold – Örgryte IS

Kalmar FF – IK Brage

Landskrona BoIS – Trelleborgs FF

Sandvikens IF – Västerås SK

Umeå FC – Örebro SK

Utsiktens BK – Helsingborgs IF

Varbergs BoIS – GIF Sundsvall

Östersunds FK – Falkenbergs FF

Omgång 16:

25-29 juli

Falkenbergs FF – Landskrona BoIS

GIF Sundsvall – Örebro SK

Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

IK Brage – Umeå FC

IK Oddevold – Sandvikens IF

Kalmar FF – Utsiktens BK

Västerås SK – Trelleborgs FF

Örgryte IS – Östersunds FF

Omgång 17:

1-5 augusti

Landskrona BoIS – Västerås SK

Sandvikens IF – IK Brage

Trelleborgs FF – Kalmar FF

Umeå FC – Falkenbergs FF

Utsiktens BK – GIF Sundsvall

Varbergs BoIS – Örgryte IS

Örebro SK – IK Oddevold

Östersunds FK – Helsingborgs IF

Omgång 18:

8-12 augusti

Falkenbergs FF – IK Brage

GIF Sundsvall – Sandvikens IF

Helsingborgs IF – Utsiktens BK

Kalmar FF – Varbergs BoIS

Landskrona BoIS – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Umeå FC

Västerås SK – Örebro SK

Örgryte IS – IK Oddevold

Omgång 19:

18-19 augusti

Helsingborgs IF – Falkenbergs FF

IK Brage – Västerås SK

IK Oddevold – Trelleborgs FF

Sandvikens IF – Landskrona BoIS

Umeå FC – Kalmar FF

Utsiktens BK – Varbergs BoIS

Örebro SK – Örgryte IS

Östersunds FK – GIF Sundsvall

Omgång 20:

23-26 augusti

Falkenbergs FF – Sandvikens IF

GIF Sundsvall – IK Oddevold

Kalmar FF – Helsingborgs IF

Trelleborgs FF – Landskrona BoIS

Varbergs BoIS – Östersunds FK

Västerås SK – Utsiktens BK

Örebro SK – Umeå FC

Örgryte IS – IK Brage

Omgång 21:

29-31 augusti

IK Brage – Trelleborgs FF

Landskrona BoIS – GIF Sundsvall

Sandvikens IF – Örebro SK

Umeå FC – IK Oddevold

Utsiktens BK – Örgryte IS

Varbergs BoIS – Falkenbergs FF

Västerås SK – Helsingborgs IF

Östersunds FK – Kalmar FF

Omgång 22:

12-16 september

Falkenbergs FF – Utsiktens BK

GIF Sundsvall – Varbergs BoIS

Helsingborgs IF – Landskrona BoIS

IK Oddevold – IK Brage

Kalmar FF – Västerås SK

Trelleborgs FF – Sandvikens IF

Örebro SK – Östersunds FK

Örgryte IS – Umeå FC

Omgång 23:

19-22 september

Falkenbergs FF – GIF Sundsvall

Helsingborgs IF – Örgryte IS

IK Brage – Örebro SK

Kalmar FF – Sandvikens IF

Utsiktens BK – Landskrona BoIS

Varbergs BoIS – Trelleborgs FF

Västerås SK – IK Oddevold

Östersunds FK – Umeå FC

Omgång 24:

24-25 september

IK Brage – GIF Sundsvall

IK Oddevold – Falkenbergs FF

Landskrona BoIS – Kalmar FF

Sandvikens IF – Helsingborgs IF

Trelleborgs FF – Örgryte IS

Umeå FC – Västerås SK

Örebro SK – Varbergs BoIS

Östersunds FK – Utsiktens BK

Omgång 25:

27-30 september

Falkenbergs FF – Östersunds FK

GIF Sundsvall – Umeå FC

Helsingborgs IF – Trelleborgs FF

Kalmar FF – Örebro SK

Utsiktens BK – IK Brage

Varbergs BoIS – IK Oddevold

Västerås SK – Sandvikens IF

Örgryte IS – Landskrona BoIS

Omgång 26:

3-5 oktober

IK Brage – Kalmar FF

IK Oddevold – Utsiktens BK

Landskrona BoIS – Varbergs BoIS

Sandvikens IF – Örgryte IS

Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

Umeå FC – Helsingborgs IF

Örebro SK – Falkenbergs FF

Östersunds FK – Västerås SK

Omgång 27:

17-21 oktober

Falkenbergs FF – Örgryte IS

Helsingborgs IF – Örebro SK

Kalmar FF – IK Oddevold

Landskrona BoIS – Umeå FC

Utsiktens BK – Trelleborgs FF

Varbergs BoIS – Sandvikens IF

Västerås SK – GIF Sundsvall

Östersunds FK – IK Brage

Omgång 28:

24-28 oktober

GIF Sundsvall – Kalmar FF

IK Brage – Helsingborgs IF

IK Oddevold – Östersunds FK

Sandvikens IF – Utsiktens BK

Trelleborgs FF – Falkenbergs FF

Umeå FC – Varbergs BoIS

Örebro SK – Landskrona BoIS

Örgryte IS – Västerås SK

Omgång 29:

31 oktober – 3 november

Falkenbergs FF – Västerås SK

Helsingborgs IF – GIF Sundsvall

Landskrona BoIS – IK Oddevold

Umeå FC – Sandvikens IF

Varbergs BoIS – IK Brage

Örebro SK – Utsiktens BK

Örgryte IS – Kalmar FF

Östersunds FK – Trelleborgs FF

Omgång 30:

8 november

GIF Sundsvall – Örgryte IS

IK Brage – Landskrona BoIS

IK Oddevold – Helsingborgs IF

Kalmar FF – Falkenbergs FF

Sandvikens IF – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Örebro SK

Utsiktens BK – Umeå FC

Västerås SK – Varbergs BoIS

FOTNOT: Spelordningen är hämtad från superettan.se.