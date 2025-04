Landskrona Bois får ny arena – om två år

Landskrona Bois bygger ut och om Landskrona IP.

Nu har byggjätten Skanska tecknat ett avtal med staden om en ny arena.

Det stod klart under måndagskvällen.





I över hundra år har Landskrona IP existerat.



Det kommer den att fortsätta göra, men i ny skepnad.



Under måndagskvällen stod det nämligen klart att byggjätten Skanska har tecknat ett avtal med Landskrona stad om att bygga en ny simhall – och fotbollsarena vid Idrottsplatsen.



Konstruktionen av nya arenan kommer att påbörjas i augusti och förväntas att bli klart 2027. Arenan kommer att ta ha 6800 platser där samtliga inryms under tak och även möta alla krav för att vara godkänd för allsvenskt spel.



Avtalet mellan Skanska och Landskrona stad är värt cirka 580 miljoner kronor.

