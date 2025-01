Valde Östersunds FK – allsvenska klubbar ville ha honom

Gustav Odenlind skrev nyligen på för Östersunds FK.

Nu berättar 20-åringen att flera klubbar försökte ta honom.

Gustav Odenlind rapporterades förra våren ha ögonen på sig från klubbar som Djurgårdens IF och IK Sirius.

Även Gais, BK Häcken och IF Elfsborg har funnits med i bilden kring honom, något som FotbollDirekt då var först att rapportera om.

Men talangen fick fjolårssäsongen delvis förstörd av en skada som höll honom borta i ett par månader.

Trots det var det en hel del intresse inför att han nu i vinter skrev på för Östersunds FK.

– Det som Kiarash Livani och Stefan Lundin la fram kändes lovande. Jag hade lite andra förslag på bordet, någon allsvensk klubb och några superettanklubbar men när den här möjligheten dök upp var det bara att ta den, säger han till Östersunds-Posten.

20-åringen berättar att det fanns flera konkreta förslag.

– Jag hade fyra kontraktsförslag på bordet. Östersund kom in sent, men när de väl kom in så kändes det ganska självklart.

Totalt ifjol blev det två mål och en assist på 13 matcher i ettan för 20-åringen.