Ali och Magnusson ledde VSK till seger

Under måndagskvällen ställdes Västerås SK mot Utsiktens BK i svenska cupen.

Då räckte Jabir Abdihakim Ali och Jens Magnussons mål till en 2-1-seger.

Således väntar en gruppfinal mellan VSK och Malmö FF på söndag.

Efter en hel helg med cup-fotboll avslutades den andra gruppspelsomgången under måndagskvällen med tre matcher.



På Hitachi Energy Arena i Västerås tog VSK emot Göteborgs-laget Utsiktens BK. Inför matchen stod hemmalaget på tre poäng efter att ha besegrat Skövde AIK med hela 5-0, samtidigt som Utsikten förlorade med samma siffror mot Malmö FF och stod på noll poäng.



I måndagens tillställning skulle hemmalaget vinna matchen efter två snabba mål omkring en halvtimme in i matchen. Först gjorde Jabir Abdihakim Ali 1-0 i den 31 minuten. Två minuter senare skulle Jens Magnusson stöta in 2-0-målet från nära håll och sätta sitt VSK i förarsätet för segern.



Den skulle de också ta, trots att Adrian Kabashi gjort 1-2 från straffpunkten med 20 minuter kvar.



Segern för VSK innebär att den stundande matchen mot Malmö FF blir en ren gruppfinal, där vinnaren tar sig vidare till slutspel.



***



Västerås SK: Abadid; Vilar, Gunnarsson, Diagne, Ali, Nsabiyumva, Magnusson, Wernersson, Johansson, Bernardini, Thongla-Iad Warneryd.



Utsiktens BK: Gustafsson; Kabashi, Lagerlund, Tokpah, Rodeblad Lowe, Karlsson, Andrén, Johansson, Moenza, Sise, Gunnarsson.