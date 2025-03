Delad pott mellan Piteå och BP – spännande avslutning stundar

Under söndagen tog Piteå mot Brommapojkarna i den andra omgången av svenska cupens gruppspel.

Detta i vad som kom att bli en jämn match.

Två snabba mål i den första halvleken blev matchens enda – och lagen delade på poängen.



Efter att Piteå besegrat de damallsvenska nykomlingarna Alingsås FC i den första gruppspelsomgången av svenska cupen – och Brommapojkarna förlorat mot Hammarby – möttes de två lagen under söndagen.



På LF Arena i Piteå var det också hemmalaget som inledde klart bäst då man, redan efter fem minuter, gjorde matchens första mål genom Maja Green.



Det skulle dock inte dröja länge innan Brommapojkarna skrev in sig i målprotokollet. Med 22 minuter på klockan gjorde Louise Lillbäck 1-1.



Piteå ångade på för ett nytt ledningsmål men klev in i likaläge när domaren blåste för halvtid.



Den andra halvleken skulle visa sig bli en mållös sådan där hemmalaget hade flest avslut mot mål.



Det oavgjorda resultatet innebär att Piteå står på fyra poäng efter två matcher, och Brommapojkarna en. Det blir såldes en spännande sista omgång mellan Hammarby och Piteå nästa vecka, där vinnaren avancerar till slutspel.