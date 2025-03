MALMÖ. IFK Göteborgs cupresa är slut för den här gången.

Laget föll i semifinalen mot fjolårets mästare Malmö FF på bortaplan, men Billborn tar med sig en del ljusglimtar från matchen.

– Vi tar ett litet steg framåt idag menar Blåvitts tränare.



Reporter: Joakim Sparr

Vädret var ombytligt från sol till regn och sedan solsken igen under semifinalen när Malmö FF avancerade till cupfinal efter att ha besegrat IFK Göteborg med 3-2 efter förlängning. För Blåvitts del var matchen i alla fall resultatmässigt tvärtom – från regn till sol och sedan regn igen. Trots en turbulent höst utanför planen var Billborn positiv efter dagens insats även om de till slut förlorade efter förlängning.



– På det stora hela gör vi en väldigt bra match sedan finns det sekvenser i matchen som blir både till vår för- och nackdel. Vi börjar väldigt bra sedan växer Malmö in i det och vi börjar göra misstag. Det blir psykologiskt när vi kvitterade precis när de bytte in sin tredje mittback och vi får ännu mer momentum, men kastar tyvärr bort sista kvarten av förlängningen, säger Billborn på presskonferensen efter matchen.



Billborn fick även frågan om Imam Jagne som blev uppenbart besviken när han byttes ut i den 81:a minuten, vilket han tolkar som positivt.



– Det vore förfärligt om han var blasé, det är jättebra att han blev besviken.

Vad betyder det för IFK Göteborg som både lag och förening att göra det här cupspelet med tanke på vad som har hänt utanför plan?

– Vi tar ett litet steg till idag mot ett ännu bättre lag än vad vi mött innan. Jag tycker att vi får en hel del svar, så att vi som lag mår väldigt bra just nu och har inte påverkats så mycket av det som händer utanför planen. Jag hoppas att detta ger ännu mer tro om vart vi är på väg som lag.

Emellanåt tycker han dock att de tappade det lite och gjorde det onödigt svårt för sig när de slog bort två frisparkar som crossbollar istället för att spela igång bollen direkt.

Angående målvaktssituationen i Blåvitt lägger Billborn ut orden så här:



– Tidigare har vi haft varannan match, men idag föll valet på Dahlberg. Det är ojämnt antal matcher och Elis ska på landslagsläger också så får vi se vem som står i premiären.

IFK Göteborg inleder den allsvenska säsongen med att möta Hammarby på 3Arena, men innan dess väntar två träningsmatcher, först mot Utsikten och sedan genrep mot IFK Mariehamn.