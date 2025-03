Efter Mjällbys gruppkross: ”Mer vi behöver bli bättre på”

Axel Norén har vänt hem till sitt Sölvesborg och Mjällby AIF – och fått en lysande start.

I gruppspelet av Svenska Cupen gick laget från Listerlandet rent och släppte inte ett enda mål.

Nu väntar försäsongens tuffaste uppgift hittills – kvartsfinal mot BK Häcken.

– Vi blir nog lite mer testade än mot Halmstad, med all respekt mot dem, säger Norén till FotbollDirekt.

I slutet av januari bytte Axel Norén, 25, Gais mot Mjällby AIF. Sedan dess har det hunnit gå en dryg månad i det som är mittbackens ”nygamla” klubb. Således var det inte någon direkt komplicerad flytt.

– Jag kommer ju härifrån så det har varit en ganska lätt flytt på det viset med allting runtomkring. Sedan har jag kommit in jättebra i laget, det är ett gött gäng med många som jag känner sedan innan. Själva flytten gick ganska lätt eftersom att jag har familj här nere och känner spelare och de som jobbar på Strandvallen sedan tidigare, säger Axel Norén till FotbollDirekt.



Var det helt givet att flytta hem när Mjällby ringde?

– Nej, och det har jag sagt i andra intervjuer också, det var inte självklart. Det ska jag vara ärlig att säga. Jag trivdes grymt bra i Göteborg och Gais sedan fanns det även lite (intresse, reds anm) utomlands. När jag insåg att det inte skulle bli någonting med Gais, och då jag kände att utomlands inte kändes helt hundra just nu, så blev Mjällby väldigt naturligt. Det känns rätt just nu i alla fall.

För Mjällby och Axel Norén har det åtminstone börjat bra. På de tre gruppspelsmatcherna i svenska cupen har Mjällby gått rent, gjort tolv mål framåt och släppt in noll mål.

– Ja, det får man nog säga är en godkänd start med gruppen där. Sedan mötte vi ett allsvenskt lag, ett från superettan och ett från division ett. Med all respekt mot dem har vi gjort jobbet så att säga. Vi har börjat bra men vi har lite mer vi behöver bli bättre på, men det är inte heller så konstigt i och med att det är försäsong.

Vad är det du känner behöver utvecklas rent spelmässigt?

– Det handlar lite om att jag och en del andra är nya i laget men vi börjar komma in i det mer och mer tycker jag. Sedan vill vi bli bättre i speluppbyggnaden och allt det där, vilket är väldigt plojigt sagt kanske. Men vi behöver utveckla det mesta inför en kvartsfinal som kommer mot Häcken.



Ser man till de senaste årens tabellplaceringar i allsvenskan ställs Mjällby inför den tuffaste uppgift detta år när de, på lördag, tar emot BK Häcken i kvartsfinal av svenska cupen.



– Det ska bli kul att få möta ett Häcken som är ett bra lag och vi blir nog lite mer testade än mot Halmstad, med all respekt mot dem. Nu är det ett lite tuffare test och det ska bli kul att se var vi står. Förhoppningsvis kan det komma lite extra folk till Strandvallen och bli en rolig match.

Ni är trots allt gruppvinnare och slutade före Häcken i allsvenskan förra året. Har ni pratat något om att ni är favoriter?

– Det har inte varit något snack om favoritskap eller något liknande. Vi vet att Häcken är ett jäkligt bra fotbollslag och vi vet att vi också är ett bra lag. Vi ska väl bara ut, köra vårt spel, försöka att vinna matchen och göra en bra prestation.



När FotbollDirekt pratade med huvudtränare Anders Torstensson efter den första gruppspelsmatchen mot Landskrona sade 59-åringen att klubben har en barriärbrytande målsättning att spela i Europa. Det är även information som har nått Axel Norén.



– Det är väl som han säger där. Vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften och alla vet att det är en svår väg att gå till Europa. Men vi är ett lag som tror på oss själva och vi får se det som att vi har tre finaler framför oss. Vi ska försöka att göra allt för att nå till Europa. Det är en svår väg men vi tror på oss själva, och det är det viktigaste, avslutar Norén.



Matchen mellan Mjällby och Häcken har avspark klockan 16.00 på lördag.