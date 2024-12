Fällman efter lottningen: “Hammarby min bästa tid i karriären”

FC Stockholm mot Hammarby.

David mot Goliat – eller David Fällman mot sin tidigare klubb.

– Hammarby var min bästa tid i karriären, klart det kommer bli speciellt, säger mittbacken till FD.

Svenska cupen lottades under tisdagen – och för division ett-laget FC Stockholm blir det en rejäl smällkaramell med hemmaderby mot Hammarby.



För David Fällman blir det därmed kärt återseende med tanke på att han spelade i klubben 2018-2020 i en tongivande roll.



– Jag hade förhoppningar om en rolig grupp och den här är ju verkligen det, säger mittbacken om motståndarna Hammarby och Kalmar på hemmaplan samt Varberg på bortagräs.



– Det är alltid kul och speciellt när man möter sina gamla klubbar, sedan är det förstås olika beroende på vilken koppling till klubben som man har. Hammarby var min bästa tid i karriären, klart det då också kommer bli extra speciellt. Jag har bara fina saker att plocka med mig från den tiden. Jag hoppas Hammarby känner så med mig också, säger han och skrattar.



Det är dock ett annat Hammarby än det som Fällman lämnade efter 2020 års säsong.



– Nu lämnar ju Davor (Blazevic) och så läste jag rykten om att Mads (Fenger) också ska göra det, det är verkligen de två sista spelarna från min tid. Men Hjelmberg är ju kvar, den viktigaste karaktären, säger Fällman om sportchefen som under Fällmans tid var klubbens chefsscout.



FC Stockholm har i år haft Kanalplan som hemmaplan – men flyttar nu tillbaka till Kristineberg efter renoveringen där. Någon spel mot Hammarby där blir det sannerligen inte, tror Fällman.



– Det är inte på mitt bord men jag räknar inte med att vi spelar där utan att vi flyttar den matchen till en större arena.



Säg att matchen spelas på Tele2 arena, då blir det ändå som Hammarbys hemmaplan med så mycket bajare på plats?

– Som jag känner vårt lag är vi bättre när vi spelar inför storpublik än inför 200 personer på Kristineberg, säger 34-åringen och skrattar.



Det var inför årets säsong som Fällman kritade på för ettan-klubben efter tre år i norska Ålesund. Det var ytterst nära att det blev uppflyttning till superettan, men stockholmarna snubblade på mållinjen i kvalet mot Sundsvall. Nu vill Fällman visa Sverige att FC Stockholm trots allt är redo att ta sig an större klubbar i gruppspelet av Svenska cupen.



– En jätterolig lottning som sagt och vi hade stolpe ut i kvalet mot Sundsvall… Vi har en fin högstanivå i oss och det blir fint med tävlingsmatcher i vinter i stället för bara massa träningsmatcher. Det kommer bli drag runt matcherna och vi kommer växa av det. Det blir kul, inte minst mot Hammarby så klart.