Fayes stora glädje: ”Jag är den lyckligaste människan i världen”

BK Häcken vann mot Mjällby i kvartsfinalen.

Matchens stora hjälte blev Abdoulaye Faye.

– Jag är den lyckligaste människan i världen, jag kan inte beskriva det, säger mittbacken till TV4 efter slutsignal.

Abdoulaye Faye skrev på för BK Häcken sommaren 2023. Under sin första tid, i Hisingenklubben, var han utlånad till Örgryte IS men anslöt sedan till BK Häcken under hösten ifjol.

Det var under lördagen som senegalesen tillsammans med sitt BK Häcken ställdes mot Mjällby AIF på Strandvallens naturgräs – i kvartsfinalen av svenska cupen.

Under majoriteten av matchen var det BK Häcken som var i brygga då hemmalaget pressade ner dem och kom till flera farliga avslut.

Efter 90 minuter såg det ut att gå till förlängning men i den 94 (!) minuten nådde Faye längst efter en frispark från lagkamraten Samuel Leach Holm.

– Jag är så glad att jag har slut på ord.

Målet var matchens enda och BK Häcken är klara för semifinal.

– Det var en tuff match men som ni kunde se fick vi utdelning för vårat arbete, avslutar 20-åringen.

Abdoulaye Faye kom till Sverige från den senegalesiska klubben Diambars FC.