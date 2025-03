FC Stockholm besegrade Varberg – räckte inte till kvartsfinal

Varberg tog emot FC Stockholm i den sista gruppspelsmatchen i Svenska cupen.

Gruppen skulle avgöras och stod öppen.

Matchen slutade 2-0 till FC Stockholm men resultatet från andra matchen gjorde att det inte räckte till kvartsfinal.



Grupp 2 var öppen och hade många potentiella utfall. Varberg hade ingen chans på förhand men FC Stockholm behövde vinna samtidigt som Hammarby och Kalmar spelade oavgjort.



***



Varberg var ytterst nära att spräcka nollan tidigt i matchen. Redan i den fjärde minuten skapade hemmalaget en farlig chans på hörna, där en nick var nära att resultera i mål.

Men istället var det gästerna som tog ledningen några minuter senare. Hellbom drev fram bollen och slog in den i straffområdet, där Allbäck var välplacerad och kyligt kunde placera in 1–0.



I den 37:e minuten ökade FC Stockholm på sin ledning till 2–0. Jan drev bollen från mittplan och avlossade ett skott som träffade ribban och studsade ut i straffområdet. Där var Dahlström först på returen och kunde enkelt sätta bollen i mål.



Tjugo minuter in i den andra halvleken var det fortsatt 2-0 till gästerna.



I den 81:a minuten fick Varberg in ett kvitteringsmål och således slutade också matchen. 1-2 till gästerna från Stockholm som på grund av resultatet mellan Hammarby och Kalmar gjorde att de inte tog sig vidare till kvartsfinal.



Startelvor:



Varberg: Andersson – Dahlström, Tellgren, Broman, Hellman – Thorsson, Sadiku, Winbo – Bitiqi, Ali Mohudin, Bjerkebo



FC Stockholm: Bringzen – Hellbom, Fällman, Dobrijevic, Allbäck – Zlotnik, Eriksson – Jan, Dahlström, Cosic, Sanchez