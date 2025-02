Drama i Göteborg – Kosugi kvitterade med matchens sista spark

Under söndagen tog IK Oddevold emot Djurgården i svenska cupen.

Hemmalaget såg länge ut att gå mot en 2-1-seger.

Sedan klev Keita Kosugi fram och kvitterade med matchens sista spark.

Efter att Oddevold förlorat mot IFK Göteborg med 2-0 – och Djurgården besegrat Sandviken med samma siffror – tar Uddevalla-laget emot Blåränderna under söndagen.



Efter att Blåvitt besegrat Sandviken med 3-0 under lördagen är Djurgården i behov av en seger för att förbättra möjligheterna till avancemang.



***



Med tre minuter spelade drog Jacob Une på sig ett gult kort när han gjorde ner en Oddevold-spelare. På den efterföljande frisparken kunde Daniel Krezic nicka in 1-0 förbi Rinne i målet.



Bara sex minuter senare var det dags för Oddevold att göra ytterligare ett mål. Detta genom Rasmus Wiedesheim-Paul som drog till med ett fint avslut utanför boxen som gick in vid den vänstra stolpen.



Djurgården gjorde sitt för att få till ett ledningsmål men lyckades inte tränga igenom Oddevold försvar. Med ett par minuter kvar av den första halvleken ropade Adam Ståhl på straff efter att ha gjorts ner i straffområdet, utan påföljd från domaren.



Något mål från Djurgården, eller Oddevold, blev det inte och den första halvleken slutade med tvåmålsledning för hemmalaget.



Inför den andra halvleken genomförde Jani Honkavaara ett trippelyte. Ut gick August Priske, Hampus Finndell och Oskar Fallenius. De ersattes i sin tur av Patric Åslund, Nino Zugelj och Santeri Haarala.



Trots Djurgårdens trippelbyte och forcering hade inget nytt mål fallit när 70 minuter fotboll var spelade i Göteborg. Oddevolds defensiv var solid även om bortalaget ägde bollen på offensiv planhalva.



Med 13 ordinarie minuter kvar av matchen fick Matias Siltanen göra tävlingsdebut för Djurgården. Detta när han, tillsammans med Isak Alemayehu fick bytas in.



Ett par sekunder senare reducerade Djurgården efter att Tokmac Nguen skjutit mot mål och skottet tagit på en försvarare och in i mål.



Med en minut kvar av ordinarie tid var Djurgården ett par uppoffrande skottäck från att kvittera matchen.



Matchens fjärdedomare aviserade att det återstod fyra minuter att spela efter att de 90 ordinarie minuterna var färdigspelade.



I den sista tilläggsminuten slog Nino Zugelj in en frispark som hamnade framför Keita Kosugis fötter. Då drog japanen till med vänsterfoten och gjorde 2-2 med matchens sista spark.



Således slutade matchen 2-2 och med delad pott.



***



Startelvor:



Oddevold: Sætra; Hedenquist, Adolfsson, Kalludra, Krezic, Stroud, Rogulj, Kjellman Olblad, Forssell, Almqvist, Wiedesheim-Paul.



Djurgården: Rinne; Ståhl, Tenho, Une, Kosugi – Finndell, Stensson – Tokmac, Fallenius, Gulliksen – Priske.



I bortalaget har tränare Jani Honkavaara valt att göra tre förändringar i sin startelva jämfört med senast. In kommer Daniel Stensson i stället för Rasmus Schüller, Gulliksen istället för Åslund och Priske istället för Hümmet som är nära att göra klart med Gamba Osaka i Japan.